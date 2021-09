News Udinese – Gli avversari faranno a meno della bandiera? / Le ultime

Ci si prepara alla settima giornata di Serie A e mentre per l'Udinese non ci sono grandi novità di formazione, a Genova i dubbi sono parecchi

Redazione

Ci si avvicina a grandi passi alla settima giornata di campionato e stiamo parlando di un incontro proibitivo per ambedue le società che si affronteranno. I bianconeri di Luca Gotti arrivano da tre sconfitte di fila con sei gol presi e zero segnati, un bottino tutt'altro che positivo. Anche la Samp guidata da mister D'Aversa non se la sta passando al meglio, dato che ha perso tutte e due gli ultimi incontri, uno per 4-0 contro il Napoli e l'altro per 3-2 contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Le squadre sono disposte a cambiare pur di ritornare alla vittoria. Ecco tutte le novità dell'ultimo minuto.

Udinese

Per quanto riguarda i bianconeri non si parla tanto di un cambio uomini, ma di un cambiamento per quanto riguarda il modulo. Ebbene sì, dopo diverse stagioni l'Udinese potrebbe allontanarsi dallo storico 3-5-2, per avvicinarsi di più alle caratteristiche di determinati calciatori. La nuova idea del tecnico italiano Luca Gotti è il 4-2-3-1 in modo da far rendere al meglio diversi uomini, come Gerard Deulofeu che finalmente potrebbe attaccare da esterno e Beto che potrebbe occupare tutta l'area di rigore senza doverla condividere con qualcun altro. Inoltre anche Pereyra sulla trequarti potrebbe essere nettamente più pericoloso. Vediamo le novità in casa blucerchiata.

Sampdoria

Per quanto riguarda il team blucerchiato ci si aspetta la formazione titolarissima contro i friulani, ma una sorpresa sembra essere dietro l'angolo. Il team genovese sta pensando di far accomodare in panchina l'uomo squadra degli ultimi anni. Stiamo parlando di Fabio Quagliarella, il bomber italiano non è ancora riuscito a sbloccarsi e sicuramente giocare ad oltranza può fare solo male al 38enne. Di conseguenza con il ritorno di Gabbiadini potrebbe formarsi un tandem del tutto nuovo composto dall'ex Southampton e il nuovo numero 10 Ciccio Caputo. Da subentrante Fabio potrebbe essere anche più pericoloso e spaccare in due la partita.