News Udinese – I ballottaggi in vista della partita odierna

La testa è solo al match contro i liguri. Andiamo a scoprire quali sono i ballottaggi che attanagliano la mente di Luca Gotti

Redazione

La squadra è pronta, oggi si scende in campo. Le aspettative sono altissime, dato che si potrebbe volare a ben sette punti e fare già dei passi in avanti decisi, ma con la testa sempre all'obiettivo. Come possiamo ricordare, sono arrivati tre punti contro la neo promossa Venezia, che a sua volta ieri pomeriggio ha ritrovato la vittoria dopo 20 anni nella massima categoria. Inoltre è arrivato un punto contro la formazione guidata da Massimiliano Allegri, parliamo di un risultato a dir poco prestigioso. Anche se il team bianconero di Torino, al momento, non riesce a trovare una quadra e lo dimostra il solo punto ottenuto in ben tre partite. Ora però, la testa deve essere solo al match contro i liguri. Andiamo a scoprire quali sono i ballottaggi che attanagliano la mente di Luca Gotti.

Problemi sulla fascia

La pausa nazionali ha creato un ballottaggio serratissimo che riguarda la fascia destra. Tolto invece quello sulla fascia sinistra, dopo l'infortunio di Udogie, di conseguenza oggi è una titolarità sicura per Jens Stryger Larsen. Sull'altra fascia invece, la battaglia è apertissima. Molina non è al meglio, dato che solo due giorni fa era in campo con l'Argentina, inoltre Brandon Soppy, dopo la super amichevole giocata settimana scorsa, scalpita e non vede l'ora di poter difendere la maglia bianconera. Al momento se dovessimo dare delle percentuali sarebbe in vantaggio il francese, ma di pochissimo. Ecco l'altra indecisione di giornata.

Il centravanti

Il secondo dubbio per la formazione friulana è doppio. Quale coppia far giocare in attacco? Al momento sembra essere favorita la coppia che ha fatto bene in questi due match, stiamo parlando di Pereyra e Pussetto. Però, c'è in panchina, un giocatore a cui tutto questo non va a genio, stiamo parlando di: Gerard Deulofeu. Infine c'è anche il neo acquisto Beto che non vede l'ora di poter esordire con l'Udinese. Ecco tutti i convocati per il match di questo pomeriggio <<<