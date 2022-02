Udinese – Ballottaggio in difesa / La potrebbe spuntare proprio lui…

La squadra bianconera continua la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. In difesa ci sono dubbi. Potrebbe spuntarla lui

La squadra bianconera è sempre più vicina al prossimo incontro. La partita è in programma per domani alle ore 15 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il team allenato da Gabriele Cioffi è pronto per dare tutto pur di raggiungere l'obiettivo ed il successo. Anche perché come si sa, una volta che la vittoria viene trovata nessuno la vuole lasciar andare via. Inoltre le zebrette hanno dimostrato di saper interpretare molto bene gli incontri con squadre a cui piace moltissimo pressare alto e giocare in maniera rapida. Andiamo a vedere tutte le ultime in vista del match. Ci sono aperti ancora diversi ballottaggi. Le possibili scelte del mister.

In difesa

Il ruolo che possiede più pretendenti per un posto da titolare è sicuramente il centro della difesa. Per due posti sono ben quattro i possibili contendenti. Il primo ed anche quello sfavorito rispetto agli altri tre è Marvin Zeegelaar. Contro il Torino ha giocato in maniera incredibile, ma molto probabilmente si dovrà accomodare in panchina per fare spazio a due rientranti. Il secondo in graduatoria è sicuramente Nehuen Perez, dopo il rientro dall'Argentina il tecnico toscano non lo ha voluto rischiare, ma ora potrebbe tornare il suo momento come braccetto sinistro della difesa a tre. Andiamo a vedere il ballottaggio più interessante.

Nuytinck vs Pablo Marì

Se a destra ci va l'insostituibile Rodrigo Becao e a sinistra (per fronteggiare gli attacchi avversari) ci potrebbe andare l'argentino Nehuen Perez. Al centro della difesa il ballottaggio è apertissimo. Nuytinck o Marì sembrano avere le stesse possibilità di titolarità. Resta una scelta che spetta al tecnico Gabriele Cioffi. Non a caso, non perderti le ultime in vista del prossimo incontro. Scopri chi potrebbe partire dal primo minuto, ecco le probabili formazioni. Tutto quello che bisogna sapere sul match tra Udinese ed Hellas Verona. I dettagli <<<