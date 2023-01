News Udinese / Ottime notizie per Sottil: Deulofeu si è allenato in gruppo

L'attaccante catalano è tornato a svolgere la sessione pomeridiana con la squadra e sarà disponibile per la gara contro il Bologna

Redazione

Il campionato è ripartito e all'Udinese manca ancora un super titolare, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Il campione e vera stella della squadra guidata da mister Andrea Sottil è stato il grande assente di questo avvio di nuovo anno e si è sentita la sua mancanza. I bianconeri, senza la sua luce in campo, sono apparsi più prevedibili e meno incisivi in avanti. Tutto l'attacco è rimasto impoverito dalla mancanza di un giocatore in grado in qualunque momento di accendere la scintilla. Ma l'incubo sembra ormai alle spalle.

E' infatti notizia di pochi minuti fa il rientro in gruppo di Gerard Deulofeu. L'attaccante catalano si è allenato con la squadra come ha riportato il sito ufficiale dei friulani: "Nel programma di oggi, navette e test atletici prima di concentrarsi su esercitazioni sul possesso palla e tattica. Rientro in gruppo per Gerard Deulofeu. Domani in programma una seduta pomeridiana”.

Il rientro graduale — Per quanto riguarda i tempi di recupero di Gerard Deulofeu, la parola d'ordine in casa Udinese resta cautela. Il prossimo impegno dei friulani sarà contro il Bologna, domenica 15 gennaio alle ore 15:00. Molto probabile che lo spagnolo verrà schierato inizialmente in panchina, visto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. L'obiettivo è fargli recuperare il prima possibile la forma migliore per reinserirlo nell'11 titolare di Andrea Sottil. Più probabile, quindi, vederlo dal primo minuti contro la Sampdoria, partita in programma il 22 gennaio alle ore 12:30.