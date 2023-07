News Udinese – Balzaretti annuncia il rientro di Deulofeu / Ecco la data

Federico Balzaretti ha annunciato il primo grande avvenimento della sua avventura in bianconero. Proprio ieri pomeriggio ha aperto assieme al direttore Collavino la conferenza che ha portato al rinnovo di Gerard Deulofeu. Proprio sul calciatore spagnolo ha speso delle ottime parole e soprattutto ha detto la sua sul possibile rientro. Gerard partirà lunedì con tutto il team ed andrà a lavorare in Austria assieme ai suoi compagni di squadra. Difficile, però, possa toccare il pallone o forzare troppo la mano, visto che il suo recupero non è ancora stato completato. Ci vorrà del tempo prima che "Gerry" possa tornare ad essere lo splendido calciatore che ha incantato tutti i tifosi nel corso delle ultime due stagioni. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli di questo rinnovo che è un bellissimo segnale ad inizio mercato. Il punto sulla trattativa che ha portato al prolungamento <<<