News Udinese – Balzaretti sorprende: “Io in Friuli? Sono solo chiacchere”

Federico Balzaretti sorprende tutti. L'ex direttore del Vicenza sembrava essere pronto per la nuova cattedra in quel di Udine, invece proprio poche ore fa è arrivata una smentita davvero incredibile. L'aspirante dirigente è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha spiegato la sua situazione con il club friulano. Ecco le sue parole: "Io all'Udinese? Al momento sono soltanto chiacchiere. Fa piacere essere accostati ad un club di un certo calibro come quello bianconero. Vedremo se nelle prossime due settimane ci saranno dei movimenti o delle novità". Federico sembra non essere convintissimo del suo possibile nuovo impiego. Adesso non ci resta che scoprire se effettivamente l'Udinese sostituirà il direttore Pierpaolo Marino con Balzaretti. Le prossime giornate saranno davvero decisive per il futuro della società bianconero.