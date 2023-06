News Udinese – Balzaretti si presenta ai tifosi / Ecco cosa bisogna sapere

Federico Balzaretti è pronto per iniziare il suo nuovo percorso da direttore dell'area tecnica. L'ex Vicenza ha voglia di mettersi in mostra ed è pronto per il primo affronto con tutti i giornalisti. Questo mercoledì alla Dacia Arena verrà presentato l'ultimo nome della dirigenza bianconera e soprattutto verrà fatto il punto sulla stagione che partirà solo qualche giorno dopo. Questo cinque luglio sarà fondamentale per scoprire la personalità del dirigente che dovrà dirigere tutta la squadra nel corso delle prossime annate. Per Balzaretti questa è una sfida molto importante anche perché succederà ad un direttore di spessore e caratura unica come Pierpaolo Marino. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Inizia una vera e propria sfida con il direttore dei neroazzurri Beppe Marotta. Trubin è il protagonista, chi la spunterà <<<