Notizie Udinese – Becao alza bandiera bianca: ecco chi ci sarà dal primo

Il team bianconero sa che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori più importanti. Ecco chi potrà sostituire Becao domenica pomeriggio

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo. Sicuramente le due sconfitte arrivate durante lo scorso weekend hanno fatto parecchio male, ma l'idea è quella di rialzarsi il prima possibile e la grande chance arriva proprio tra due giorni. Dopodomani la squadra dovrà scendere in campo per sfidare la Cremonese guidata da mister Alvini. Sicuramente non sarà una partita semplice, ma resta alla portata e di conseguenza ci si aspetta molto dalla società friulana. Nelle ultime ore, però, arriva una conferma che mette in difficoltà il tecnico.

Il protagonista dell'articolo è Rodrigo Becaoche sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Il difensore bianconero non è riuscito a recuperare dall'infortunio e sicuramente non ci sarà contro la società lombarda. Le sue condizioni verranno valutate solo giorno dopo giorno e di conseguenza non possiamo dire con esattezza quando rientrerà anche se le prime indiscrezioni propongono come data l'ultima partita prima della pausa nazionali. Fino a quel giorno ci sarà un altro giocatore a fare le sue veci. Stiamo parlando di un ottimo talento, ecco il bianconero pronto a prendersi una maglia da titolare.

Da esterno a centrale — Arrivato come sostituto di Destiny Udogie, è stato completamente riadattato a terzo centrale di difesa. Enzo Ebosse non vede l'ora di poter giocare ancora titolare e probabilmente lo dovrà fare ancora per diverse settimane. In pochissimo tempo ha regalato certezze anche in un ruolo non suo. Adesso dovrà dare il massimo per portare a casa i tre punti contro la Cremonese. Cambiando radicalmente discorso, non perdere le ultime novità sul mercato bianconero. Un giocatore è pronto per vestire la maglia del club friulano. Arriva direttamente dal Brasile e si tratta di una grande promessa. Ecco il punto sul futuro di Matheus Martins <<<