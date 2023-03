Udinese – I numeri parlano chiaro / Becao, Bijol, Perez sono da top club

I tre difensori dell'Udinese stanno mostrando a tutti le loro grandi capacità. I numeri parlano chiaro e questo terzetto è da top club

La forza dell'Udinese quest'anno è il gruppo e con un insieme così unito si sa che si possono scalare anche le montagne più inaccessibili o ripide. Adesso bisogna continuare a lavorare in vista dei prossimi incontri e solo in questo modo si può continuare a sognare la tanto sperata Europa. Tra i tanti giocatori che stanno sorprendendo nel corso di questa stagione, c'è un terzetto che sta facendo delle vere e proprie faville. I calciatori messi sotto osservazione sono Jaka Bijol, Rodrigo Becao e Nehuen Perez. I loro numeri parlano chiaro ed è probabile che qualche grande club inizi a puntare su di loro in vista delle prossime stagioni.

Quando questo terzetto è titolare ed in campo dal primo al novantesimo minuto, l'Udinese ha una media inferiore al gol preso per partita. Ad oggi la difesa dei friulani si classifica al quinto posto nella classifica general. Sono trenta i gol subiti, ma vanno sottratti tutti gli incontri giocati senza una di queste tre pedine fondamentali. Ad esempio nei quattro gol presi nella prima giornata di campionato dai rossoneri campioni d'Italia. Non figurava sul campo da gioco uno dei talenti più importanti di questa annata: Jaka Bijol. Proprio quella è stata l'unica occasione in cui la retroguardia bianconera ha dimostrato dei netti segnali di cedimento.

Meglio delle big — Con questi numeri difensivi l'Udinese può davvero sognare in grande. Grandi meriti vanno anche dati ad un ottimo portiere come Marco Silvestri che in diverse occasioni ha messo una pezza gigantesca agli errori dei centrali. Nelle undici partite che mancano ci si aspetta un rendimento molto simile a quello degli ultimi incontri. Questo sarà un grande banco di prova per i bianconeri in vista della prossima annata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Bomber Beto ha stregato la Premier League <<<