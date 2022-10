Udinese – Rodrigo Becao ancora ai box: spunta la data del rientro

Il team bianconero dovrà fare ancora a meno di uno dei suoi difensori più importanti. Nelle ultime ore, però, spunta la data del rientro

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il match che arriverà sarà molto importante, visto che dall'altra parte c'è una società che non ha ancora mai vinto ma sicuramente ha molta voglia di fare la differenza sul campo da gioco. La Cremonese di Alvini è stata anche molto sfortunata se fino ad oggi non è riuscita a prendersi i tre punti finali, visto che persino lunedì contro la Sampdoria ha dominato per gran parte del match ma nel finale ha subito la beffa. Mentre i lombardi si preparano, c'è un giocatore dell'Udinese che deve alzare (di nuovo) bandiera bianca. C'è pochissimo da fare e bisogna ancora aspettarlo per diverso tempo.

Il giocatore protagonista dell'articolo è Rodrigo Becao. Il centrale brasiliano sa che deve ancora aspettare prima di poter tornare sul campo da gioco e potersi allenare con i propri compagni. Proprio nelle ultime ore sono arrivate delle informazioni in più dopo gli esami strumentali e la lesione è ancora presente. Di conseguenza non si può fare altro se non andare avanti con grande cautela. Sicuramente a Cremona non ci sarà, ma le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno per poter recuperare il simbolo della difesa il prima possibile.

Il possibile rientro — Il suo rientro non è scontato nemmeno per l'incontro di campionato successivo e di conseguenza l'obiettivo resta recuperare prima che inizi la pausa Mondiale. Una situazione non semplice, visto che senza Becao l'Udinese perde parecchio e le ultime due partite ne sono stata la prova (senza ombra di dubbio).