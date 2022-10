News Udinese – Becao, ma cosa combini… / Arriva la multa per la società

Il team continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Nel frattempo, il giudice sportivo commissiona la multa al team: ecco perché

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra vuole rilanciarsi e quella di domenica pomeriggio potrebbe essere davvero un'ottima occasione. Dall'altra parte ci sarà una società che fino ad oggi ha giocato un buon calcio, ma non è ancora riuscita a vincere una partita nella massima serie del calcio italiano: la Cremonese. I lombardi anche ieri sera hanno dominato contro la Sampdoria, ma tra un rigore sbagliato e mille altre occasioni non è mai arrivato il gol del vantaggio. I bianconeri, però, devono anche pensare ai propri problemi. Il giudice sportivo ha sanzionato la società, ecco il perché.

Il protagonista dell'articolo è il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. La partita incriminata è quella di domenica scorsa tra i friulani e i piemontesi alla Dacia Arena. Alla fine del primo tempo è entrato nello spogliatoio il giocatore carioca. Molto probabilmente è mancata della comunicazione tra la società e uno dei migliori giocatori del mese di settembre, perché uno squalificato non ha il consenso per entrare e assistere i compagni. Proprio oggi, infatti, è arrivata la comunicazione del giudice sportivo che conferma una sanzione abbastanza pesante per una leggerezza di questo tipo. Ecco la multa che è stata recapitata all'interno della società.

La multa di Becao — La somma finale è di 2000 euro. Una cifra cospicua se pensiamo che l'infrazione non ha portato nessun vantaggio alla società e tantomeno ai compagni che sono scesi in campo. Resta una sottigliezza che va limata e sicuramente non verrà più effettuata.