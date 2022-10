News Udinese / Ora è emergenza vera: senza Becao la difesa fa acqua

Senza Becao la difesa fa acqua

E' certo che l'Udinese paga l'assenza di Becao. L'infortunio capitato al centrale brasiliano, uscito anzitempo dalla gara contro i biancocelesti, non promette nulla di buono. Al momento non ci sono certezze sulle tempistiche del suo rientro in campo: "A oggi nessuno si sbilancia sulle possibilità che Becao sia regolarmente al suo posto domenica pomeriggio allo Zini di Cremona, - riferisce il Gazzettino - anche perché le condizioni del giocatore verranno ulteriormente valutate oggi.. In ogni caso, per almeno un paio di giorni l'allenamento dovrebbe essere disertato dal brasiliano, per il quale è previsto un lavoro in palestra. Tradotto, significa che tutto è rimandato a giovedì o venerdì. Cambiando rapidamente argomento, Marino è al lavoro per portare in Italia un talento dal Brasile.Ecco di chi si tratta <<<