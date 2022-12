Notizie Udinese – Becao e Deulofeu pronti per tornare: la data si avvicina

Il team bianconero continua a lavorare sui campi, nel frattempo si avvicina la data del rientro per due assoluti protagonisti in campionato

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi. Il calendario di questa seconda parte di stagione sarà fitto e sicuramente serve una rosa pronta per poter affrontare tutte le partite di campionato. La prima parte di stagione è andata benissimo, ma comunque si sa che bisogna fare di meglio se si vuole continuare a sognare l'Europa. Al momento, però, occorre prima recuperare due degli assoluti protagonisti di questo avvio. Stiamo parlando di giocatori che hanno portato l'Udinese a lottare per la vetta della Serie A ed ora serve il loro apporto per poter continuare a sognare. Andiamo a vedere le ultime sulle condizioni di Gerard Deulofeu e Rodrigo Becao.

Lo spagnolo e il brasiliano hanno un destino completamente legato, visto che entrambi dovrebbero rientrare sul campo da gioco lo stesso giorno. La data è stata fissata e da quel momento in poi non ci saranno più scuse. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, lunedì prossimo è il giorno giusto per il rientro sul campo da gioco. Contro il Bilbao questo sabato i due giocatori saranno costretti a seguire (ancora una volta) la partita dalla tribuna, ma settimana prossima contro il Lecce potrebbe esserci finalmente il tanto atteso rientro.

I prossimi impegni — Qualche minuto contro il Lecce giusto per riavviare i motori, ma il vero banco di prova sarà contro la Cremonese in cui Andrea Sottil dovrebbe schierare tutta la rosa al completo e si spera possa ottenere un risultato migliore rispetto a quello ottenuto nel novembre scorso. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutte le ultime sulla società del Friuli Venezia Giulia e soprattutto sul mercato. La situazione che riguarda il futuro Gerard Deulofeu continua a tenere banco. Matheus Martins è un giocatore dei Pozzo, ma non si sa ancora pe quale squadra giocherà e dal Brasile gettano ancora più ombre su questa trattativa. Tutte le ultime sul caso <<<