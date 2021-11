Notizie Udinese – Becao vs Ferrari: sfida tra supereroi

Domenica pomeriggio, alla Dacia Arena si affronteranno due squadre in cerca di riscatto: Udinese vs Sassuolo

Redazione

Dopo un ottimo avvio (1 pareggio e 2 vittorie), l'Udinese si è totalmente persa. Nelle ultime otto gare, i friulani hanno conquistato quattro punti. Domenica pomeriggio, i bianconeri sfideranno il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro l'Empoli. In vista della gara contro i neroverdi, mister Gotti potrà contare sul recuperato Deulofeu, ma non su Pussetto. Sicuramente, scenderà in campo Rodrigo Becao. Il brasiliano è un fedelissimo del tecnico. Detiene un importante primato. In Serie A, in pochi come lui.

Becao

Non ci crederete, ma il difensore in queste prime undici gare, è stato sempre in campo. In totale, sono 990 i minuti disputati. Becao partito titolare in ogni gara, non è mai stato sostituito. Inoltre, nonstante il suo ruolo, ha accumulato solo due ammonizioni. Il venticinquenne sta crescendo partita dopo partita. Gotti non può fare a meno di lui. Il brasiliano è uno tra i giocatori di movimento ad aver giocato più minuti. Il classe '96 condivide questo primato con altri sette calciatori, uno dei quale sarà prossimo avversario dell'Udinese. Ecco di chi si tratta.

Ferrari

Gianmarco Ferrari per esperienza, personalità e leadership è uno dei punti fermi del Sassuolo. Non a caso, mister Dionisi non si è mai privato di lui. Come Becao, il difensore ha disputato tutti i 990 minuti a disposizione. Naturalmente, anche domenica contro i bianconeri sarà al centro della difesa a guidare i compagni. Il classe '92 verrà aiutato da un altro veterano come Vlad Chiriches. Il romeno è un altro fedelissimo del tecnico neroverde, anche se rispetto a Ferrari ha giocato leggermente meno. In totale, il romeno è sceso in campo dieci volte di cui nove da titolare. E’ rimasto in panchina solamente nella sfida di Bergamo persa 2-1 contro l' Atalanta. Ma andiamo a vedere tutti i precedenti tra Udinese e Sassuolo. Sedici incontri ufficiale. Friulani in leggero vantaggio <<<