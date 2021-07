Notizie Udinese – Avete sentito cosa ha detto Becao?

Il difensore bianconero, Rodrigo Becao è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv: ecco le sue dichiarazioni

L' Udinese continua senza sosta ad allenarsi in vista dell'inizio della prossima Serie A, fissato per il 22 agosto. I bianconeri esordiranno contro la Vecchi Signora alla Dacia Arena. Sicuramente, sarà un impegno difficilissimo, ma i ragazzi di Gotti ce la metteranno tutta per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi. Intanto, i friulani hanno dato il benvenuto a due nuovi acquisti: Destiny Udogie e Marco Silvestri . Il primo è un rinforzo giovane, ma comunque importante, mentre il secondo è un vero e proprio colpo messo a segno da Marino. Nel frattempo, direttamente dal ritiro di Sankt Veit , Rodrigo Becao è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club. Il brasiliano ha detto la sua su questi primi giorni di lavoro in Austria proiettandosi anche alle prospettive per la stagione.

''La preparazione sta procedendo molto bene anche perchè il ritiro in Austria è molto utile per le temperature più fresche. Ci stiamo allenando alla grande. Faremo sicuramente una buona stagione e raccoglieremo ottimi risultati. In allenamento stiamo provando la difesa a quattro. Non è facile cambiare sistema però se il mister ha in mente questa formazione possiamo farcela. All’inizio è normale avere delle difficoltà perché non abbiamo mai giocato così ma se lavoriamo bene possiamo ottenere belle soddisfazioni. Ho tanti compagni che mi supportano e anche io sono qui per supportare loro. Siamo una famiglia. Mi sento bene qua all’Udinese e non vedo l’ora iniziare una nuova stagione e di dare sempre il massimo. Avere tanti brasiliani in squadra è un aiuto in più. Quando parliamo la nostra lingua tra di noi ci capiamo subito e ci diamo una mano. Inoltre, quando vedo Samir, che gioca da tanti anni a Udine, al mio fianco tutto è più facile. Silvestri? È molto importante avere in squadra un rinforzo così: Silvestri è un bravissimo portiere. Guardare indietro e vedere che in porta c’è un portiere forte come lui diventa più facile. Lavorando tutti assieme faremo una bella stagione''.