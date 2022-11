Udinese – Non si prende gol, ma Becao resta insostituibile: ecco perché

Il team bianconero non ha preso gol in quel di Cremona, ma il difensore centrale brasiliano manca ancora molto. Ecco perché è insostituibile

Redazione

La squadra bianconera esce soddisfatta principalmente per via della prestazione difensiva, visto che non ha mai rischiato nulla contro una Cremonese affamata. Quello di domenica è l'ennesimo clean sheet di Marco Silvestri che in questo inizio di stagione ha giocato in maniera incredibile e si meriterebbe anche una chiamata dalla nazionale. La difesa ha fatto buona guardia su tutte le azioni offensive, ma alla fine la mancanza di un giocatore come Rodrigo Becao si è sentita lo stesso. Il centrale brasiliano continua a mancare e probabilmente è uno dei pochi insostituibili del modulo di Andrea Sottil. Ecco perché l'ex CSKA Mosca deve partire sempre dal primo minuto.

Rodrigo Becao è fondamentale principalmente per i suoi movimenti senza il pallone e soprattutto per come lo gestisce quando la squadra deve ripartire e si deve rialzare. Con lui in campo si può fare affidamento anche in attacco, visto la sua grande dote negli inserimenti. Proprio con la sua presenza sono arrivate le migliori del capitano Roberto Pereyra. Sicuramente non è un caso, visto che con la sua spinta riusciva a lasciare un sacco di spazio per l'argentino e permettere al Tucu di gestire la palla e poter inventare per i suoi compagni. Il suo ritorno è obbligatorio ed ecco quando potrebbe scendere di nuovo sul campo da gioco.

Il rientro da titolare — Nelle ultime settimane si parla moltissimo del suo rientro e visto che mancano solo tre partite alla lunga sosta, bisogna fare i giusti calcoli per poterlo riavere disponibile il prima possibile. Si spera che già contro lo Spezia nel turno infrasettimanale possa essere presente, anche se i più fiduciosi credono ancora in una convocazione last minute contro il Lecce. Bisogna aspettare e solo con il tempo arriveranno le notizie corrette.