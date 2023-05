Udinese – Becao è rottura, il giocatore andrà fuori rosa / La giornata

L'Udinese si prepara all'ultimo incontro di campionato, ma l'argomento del giorno è sicuramente quello che riguarda il difensore centrale Rodrigo Becao . Il calciatore approdato in Italia più di cinque anni fa, adesso sembra essere arrivato ai titoli di coda della sua avventura. Proprio nelle ultime ore ha detto la sua anche il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ed ha commentato questa situazione in maniera molto forte. Ad oggi, secondo Marino, Becao non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo per discutere del suo rinnovo di contratto. A questo punto l'addio sembra poter essere una semplice formalità, ma l'Udinese ha le idee chiare anche in questa situazione.

Nonostante la voglia di cambiare aria da parte del difensore centrale, i bianconeri non concederanno alcun tipo di sconto. Per assicurarsi Becao ci vorranno comunque 10 milioni di euro. Una cifra non proprio irrisoria, anche perché ad oggi l'offerta più alta (nonché l'unica) è quella del Fenerbache da 6 milioni. Una meta che piace molto al calciatore, ma un'offerta che sicuramente non basta. L'Udinese non ha paura di poter vivere un altro caso Stryger Larsen e ad oggi non farà marcia indietro sul cartellino dell'ex CSKA. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco il punto dal Bruseschi <<<