Notizie Udinese | Becao: “Voglio un posto in Europa. Sempre grato al club”

Il centrale bianconero, al centro delle voci di mercato, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo iberico AS

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha molta voglia di continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista, nonostante la fortuna non li stia giocando un buono scherzo. L'infortunio di Gerard Deulofeu sicuramente è tutt'altro che positivo ed il giocatore dovrà rimanere ai box per ancora tanto tempo (probabilmente due mesi). Allo stesso tempo occorre trovare un suo sostituto, ma anche monitorare il mercato scadenze. Sono diversi i giocatori bianconeri con il contratto che terminerà a breve e tra questi c'è anche Rodrigo Becao. Il giocatore sta valutando il suo futuro e nelle ultime ore sorge una nuova ipotesi di mercato che lo vedrebbe il perfetto sostituto di Skriniar all'Inter.

Nel frattempo, il centrale dell'Udinese ha parlato ad AS circa il suo futuro, considerato che è in scadenza di contratto nel 2024. "Le voci non cambiano il mio modo di pensare e lavorare. Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi, quello che è certo e che all'Udinese darò tutto e sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l'uomo e il calciatore che sono".

Le parole di Becao — Il difensore verdeoro ha poi proseguito: "Voglio un posto in Europa con l'Udinese. Siamo lì, la crisi di risultati è alle spalle e sentiamo che le cose stanno funzionando di nuovo. Sottil ha le idee chiare, ci chiede di non buttare mai il pallone e di muoverci in blocco in entrambe le fasi".