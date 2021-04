Benevento-Udinese, le parole dei protagonisti nel post partita

Ieri si è giocato Benevento-Udinese con la vittoria dei friulani che brindano così alla salvezza, nel post partita ai microfoni di DAZN, sono arrivate le parole dei protagonisti

Ieri si è giocato Benevento-Udinesecon la vittoria dei friulani che brindano così alla salvezza, nel post partita ai microfoni di DAZN, sono arrivate le parole dei protagonisti. A partire dal tecnico friulano, Luca Gotti. Le sue parole:

"Nessuno ci ha regalato niente, i 39 punti fatti devono essere per noi motivo di orgoglio. Siamo un gruppo che è partito mesi fa ed è arrivato a compimento dell'obiettivo. Ora possiamo guardare alle prossime cinque partite come delle grandi opportunità. Oggi è stata una partita in controtendenza con il nostro campionato. Siamo andati in vantaggio molto presto e abbiamo avuto molte occasioni e le abbiamo realizzate, cosa che ci è riuscita poco nel corso del campionato. Avevamo diverse preoccupazioni, ma siamo bravi a gestire certe situazioni. Prendiamoci i tre punti molto volentieri, sono frutti di un percorso molto importante. Braaf? Lo valuteremo passo dopo passo. Molina veniva da due partite in cui aveva fatto due grossi errori, non era scontato rivederlo in campo e dargli fiducia. Mi ha ripagato. Dopo lo 0-2 pensavo che si poteva gestire la partita, invece ci siamo fatti gol da soli e ciò ci ha impauriti".

Benevento Udinese, parlano De Paul e Larsen

Queste le parole di Rodrigo De Paul:

"Siamo un gruppo che lotta insieme, nelle ultime partite erano arrivati risultati non piacevoli. L'importante era vincere e ora andiamo tutti contenti a casa nonostante quei due gol subiti evitabili. Con Pereyra ci capiamo senza guardarci. Sono molto contento per Molina dopo una settimana per lui difficile. E' una persona molto positiva, che dà tutto".

Parla anche Stryger Larsen, le sue parole:

"Oggi abbiamo dimostrato una grande unità. Ogni tanto abbiamo perso troppo facilmente la palla ma l'importante era fare i tre punti. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il Benevento era una squadra forte, siamo contenti. Lo sono anche per il mio gol. Ringrazio De Paul per l'assist, è un grande giocatore e capitano. Mancano ancora cinque partite, dobbiamo fare più punti possibili fino a fine campionato".

Benevento, parla Vigorito

"Non c'è nessun problema con Pippo Inzaghi ma abbiamo preferito evitare di fare analisi tecniche o altro. Dobbiamo lasciare tranquilli la squadra e l'allenatore. La partita era per noi molto importante se non decisiva. Dunque ho preferito venire a dirlo io, non è assolutamente nessuna protesta o polemica contro la stampa. Solo una mia decisione. Un pomeriggio un po' triste. Preferisco essere io qui per lasciare tutti tranquilli. Voglio scusarmi per questo silenzio stampa, ma capite che stiamo vivendo un momento difficile".