L’Udinese torna a vincere, De Paul: “Stiamo facendo un’ottima stagione”

La squadra di Luca Gotti batte il Benevento e riscatta la sconfitta rimediata contro il Cagliari. Ecco il commento di Rodrigo De Paul.

UDINE - Dopo la sconfitta casalinga rimediata nel turno infrasettimanale contro il Cagliari , l'Udinese ha ritrovato il successo espugnando il Ciro Vigorito . La compagine friulana ha infatti battuto 4-2 il Benevento, grazie alle reti di Molina, Arslan, Stryger Larsen e Braaf. Nella squadra campana, invece, sono andati a segno Viola su calcio di rigore e Lapadula. Con questi tre punti, gli uomini di Gotti si portano a quota trentanove in classifica e si portano all'undicesimo posto, in attesa che il Bologna giochi questa sera al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Al termine dell'incontro Rodrigo De Paul , capitano e numero 10 dell' Udinese , ha parlato ai microfoni di DAZN commentando questa vittoria.

LE SUE DICHIARAZIONI - "Si possono dire molte cose sul rendimento della squadra, ma credo che stiamo disputando un ottimo campionato. Siamo un gruppo giovane e ci può stare qualche passo falso nel corso di una stagione lunga e impegnativa. Molina è l'esempio di come le cose possano cambiare da un giorno all'altro. Oggi siamo felici per questo risultato importante ottenuto fuori casa, ma al tempo stesso siamo arrabbiati per aver incassato due reti sicuramente evitabili".

LA DEDICA PER LA SQUADRA - "Ci tengo a fare una dedica a tutta la squadra, che si sta sacrificando tanto. Non va dimentico che eravamo quasi in ultima posizione dopo le prime giornate di campionato, mentre oggi il margine sulla zona retrocessione è ampio. Il duro lavoro paga sempre. Inoltre, in pochi hanno rimarcato tutti gli infortuni con i quali purtroppo abbiamo dovuto fare i conti. In questi giorni si è aggiunto alla lista anche Nestorovski. Tuttavia, non ci siamo mai lamentati e abbiamo sempre lavorato a testa bassa, con grande umiltà e voglia di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Ora cerchiamo di chiudere questa stagione nel miglior modo possibile".