Monza-Udinese / Berlusconi è infuriato, ecco la moviola sul gol di Udogie

Il patron del Monza al termine dell'incontro non ha lasciato ad interpretazioni il pensiero sull'arbitraggio. Ecco la moviola sul gol

Il patron della società brianzola non le ha mandate a dire nel finale di gara. Silvio Berlusconi era infuriato per l'arbitraggio del direttore Di Bello. Le critiche sono arrivate e senza grossi giri di parole. Sotto la lente d'ingrandimento c'è il gol del vantaggio bianconero, quello messo a referto da Destiny Udogie su assist di Ilja Nestorovski. I toni sono stati sin da subito molto accesi e le parole infuocate, ecco le dichiarazioni dell'ex Premier: "Oggi l'Udinese ha giocato in dodici, aveva dalla sua anche il supporto dell'arbitro. Non dovrebbe chiamarsi Di Bello, ma Di Brutto visto che ha convalidato un gol irregolare". Questa è solo una parte della sfuriata dell'ex presidente dei rossoneri. Ma il gol era veramente in fuorigioco?

Secondo i principali quotidiani sportivi italiani, la rete messa a segno da parte dell'esterno italiano era in posizione regolarissima. L'azione nasce da una triangolazione su rimessa laterale e di conseguenza l'esterno non può trovarsi in posizione di fuorigioco. Un gol che vale moltissimo, visto che ha concesso al mister la sua prima vittoria nella massima serie. D'altro canto, non può essere che deluso il presidente Silvio Berlusconi, visto che ha preso un vero e proprio abbaglio. Adessoil Monza rischia e nessuno può definirsi al sicuro in un clima che è definibile rovente.

La scelta sulla panchina

Nelle dichiarazioni post partita, l'attuale tecnico Giovanni Stroppa non si è mostrato deluso ed anzi ha detto che ha bisogno di tempo per poter lavorare e raggiungere determinati traguardi. In Serie A, però, quel tempo potrebbe non esserci e di conseguenza il direttore Galliani sta già iniziando a muoversi alla ricerca di un possibile sostituto. La panchina scotta e di conseguenza si inizia a correre ai ripari. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le valutazioni sull'incontro di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Monza-Udinese <<<