News Udinese – Bertotto: “De Paul determinante sotto ogni aspetto”

L'ex difensore dell'Udinese, ora allenatore Valerio Bertotto ha rilasciato alcune dichiarazioni su De Paul, Musso e Gotti

De Paul sì, Musso no. Valerio Bertotto dice la sua sui campioni dell'Udinese. L'ex difensore friulano, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa friulana.

FUTURO DI DE PAUL E MUSSO- "A Udine Rodrigo De Paulè diventato determinante sotto ogni aspetto, la sua maturazione è da grande giocatore e uomo. Ha un peso d'importanza diverso dagli altri membri della rosa. Invece Juan Musso può ancora crescere, secondo me potrebbe restare e diventare il prossimo anno un uomo mercato".

LA STAGIONE DI LUCA GOTTI - "Non è semplice prendere una squadra in corsa durante il campionato. Lui l'ha fatto un anno e mezzo fa e ha salvato l'Udinese tra molte difficoltà con un campionato ben disputato. Gotti ha svolto il suo lavoro in maniera impeccabile".

SORPRESE IN ITALIA - "Alessandro Bastoni mi ha stupito in positivo. Ha giocato un campionato ad alti livelli, in contesti difficili dove ne è risultato protagonista. Il futuro è tutto suo. Negli ultimi anni il modo di fare calcio è cambiato, serve un'evoluzione. Bisogna saper dare però la capacità di saper marcare in un'impostazione a zona".

NUOVI ALLENATORI - "Non mi aspettavo il valzer delle panchine. Quando parte inizia poi una rivoluzione generale a cascata. Non mi aspettavo che Conte non fosse più l'allenatore dei nerazzurri anche se sono scelte personali fuori dall'ambito sportivo. Una sorpresa anche il ritorno di Ancelotti al Real Madrid.

FUTURO DI BERTOTTO -"L'impegno di voler svolgere il mio lavoro. Voglio lavorare all'estero per fare esperienza con metodi diversi e crescere come allenatore di calcio".

GIOCATORE PIU' DIFFICILE DA MARCARE - "Il giocatore che mi ha creato più problemi in carriera è Ronaldo il fenomeno. Una spanna sopra i vari Messi, Ronaldinho, Zidane e Baggio. Superiore a tutti.