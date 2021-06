Mercato Udinese – Il futuro di Musso è a Bergamo?

Le ultime sul mercato dell'Udinese. In caso di cessione di Gollini, l'Atalanta potrebbe puntare su Juan Musso

Il calciomercato dell'Udinese sta per entrare nel vivo. In attesa di scoprire chi sarà il tecnico dei friulani nella prossima stagione, la società è al lavoro per migliorare la rosa. Per i dirigenti bianconeri sarà un'estate diversa dal solito, più complicata, visto che probabilmente dovranno trovare i sostituti di Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il capitano, ad oggi, sembra essere quello più vicino all'addio. Il club ha già ricevuto varie offerte, la più importante quella dell'Atletico Madrid. Anche in Italia, il numero 10 ha diversi estimatori, come per esempio il Napoli di Spalletti, ma anche le due squadre di Milano, con i rossoneri che sembrano in pole per acquistarlo. Per quanto riguarda il portiere argentino, invece, ancora non ci sono state proposte ufficiali. Tuttavia diverse società di Serie A hanno chiesto informazioni. Tra le squadre più interessato sembra esserci l'Atalanta.