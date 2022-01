News Udinese – Beto fa preoccupare i tifosi / Quella storia…

Il giocatore portoghese è il vero e proprio MVP di questa prima parte di stagione. Andiamo, intanto, a vedere la storia che fa preoccupare

Redazione

Il team bianconero si trova al centro di una situazione spiacevole ed anche molto difficile da gestire. Al momento la squadra si trova bloccata, per l'esattezza fino al dieci di Gennaio, ma con le nuove disposizioni emanate dalla Lega, in caso di assenza, domenica si subirà un pesante tre a zero a tavolino. Tocca alla dirigenza lavorare nel miglior modo possibile per poter scongiurare un vero e proprio problema. Stiamo parlando di una situazione che potrebbe influire in maniera molto pesante sul campionato del team bianconero. Va trovata una soluzione e va fatto il prima possibile. Intanto un giocatore si trova al centro di voci pesanti, è bastata una sola storia Instagram. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La storia

Fino ad ora non si conoscono tutti i positivi della società bianconera. Gli unici nomi di dominio pubblico sono quelli di Zeegelaar, Udogie, Nestorovski, Makengo e Soppy, ma mancano ancora due giocatori. Uno di questi due potrebbe essere proprio il bomber portoghese. La storia Instagram è stata a dir poco esplicativa e fa pensare sin da subito ad una situazione non semplicissima da affrontare. Il giocatore ha pubblicato ieri sera sul suo profilo un'immagine che ritrae un celebre personaggio di un cartone animato giapponese. In questa istantanea viene raffigurata una fase di recupero.

Il punto

Sicuramente non basta un'immagine per poter essere sicuri di una notizia così delicata. Però il centravanti sorpresa di questa prima parte di stagione, ha sicuramente mandato un messaggio che fa riflettere. La certezza la si potrà avere solo tra qualche giorno, quando verranno emanati i convocati e subito dopo anche la formazione ufficiale bianconera. In caso si augura una pronta guarigione al bomber. Andiamo a vedere anche tutti i movimenti di mercato che sta provando ad imbastire il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. L'ultima trattativa <<<