News Udinese – Ennesima pausa forzata / Quando si ricomincerà?

La squadra bianconera non può fare nient'altro che aspettare. La società intanto cerca di muoversi sul mercato per rinforzare il team

Redazione

La squadra sta sicuramente affrontando il peggior momento della stagione. Il team deve fare il possibile in vista dei prossimi incontri, anche se la società al momento è ancora bloccata sotto ogni punto di vista. Tutti i giocatori sono fermi in quarantena e lo saranno, ancora, per diversi giorni. Ora tocca alla dirigenza lavorare nel migliore dei modi in questi giorni, ci si aspetta qualche colpo sul mercato. Dopo l'addio del vice capitano Samir, la rosa va allungata il più possibile. Bisogna fare di tutto, perché ci sarà (una volta emanate le date dei recuperi) un vero e proprio tour de force. La rosa, al momento, è troppo risicata per poter arrivare, senza problemi fino alla fine. Intanto andiamo a vedere quando si potrà ricominciare a prepararsi.

Il problema

La ASL ha emanato la sospensione delle attività di contatto, per tutti i giocatori positivi o in quarantena precauzionale fino al nove di Gennaio (incluso). Questo è un vero e proprio problema, soprattutto se vediamo anche l'ultimo comunicato emanato dalla lega calcio. Se non ci fosse nessuna variazione il rischio (molto serio) è quello di una sconfitta a tavolino per 3-0. I tifosi dell'Udinese resteranno sulle spine nei prossimi giorni, in attesa di una nuova comunicazione che permetta di trarre delle conclusioni ed evitare una sconfitta che potrebbe pesare tantissimo. Intanto andiamo a vedere, quando la (momentanea) ripresa ufficiale.

La ripresa

Solo il dieci del mese in corso, la squadra potrà tornare ad allenarsi e di conseguenza poter scendere in campo per dei match ufficiali. Come detto nel capitolo precedente, resta una soluzione che non riesce a rendere contenti nessuno. Motivo per cui nei prossimi giorni ci si aspetta una soluzione vera e propria. Intanto andiamo a vedere come il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino si sta dando da fare sul mercato. L'ultima offerta <<<