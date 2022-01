News Udinese – Samir è a Londra / Ecco cosa manca per chiudere

Il brasiliano sta per chiudere l'avventura con la maglia bianconera. Dopo diverse stagioni potrebbe iniziare una nuova esperienza. Le ultime

La squadra bianconera si trova in una situazione difficilissima, ben tre le partite che non potranno essere giocate e a questo punto un calendario che diventerà intensissimo e difficilissimo. Stiamo parlando anche di partite difficili e da non sottovalutare, trovarsi nel mezzo della settimana partite come quelle contro la Fiorentina e l'Atalanta potrebbe diventare difficilissimo e gestire le forze sarebbe impossibile da gestire. Nel frattempo anche un giocatore che da diverso tempo è stato uno dei punti fissi bianconeri, ora come ora, si trova al centro del mercato. Il suo passaggio è già praticamente fatto, ma bisogna ancora limare qualche dettaglio. Andiamo a vedere cosa manca per l'ufficialità. Tutti i dettagli dell'operazione.

Il punto

Non è sicuramente il primo affare tra Watford ed Udinese. La società inglese era in completa emergenza dietro, motivo per cui i Pozzo hanno sposato in Gran Bretagna una delle pedine fondamentali di questa stagione. Stiamo parlando del brasiliano Samir, il difensore era diventato oramai vice capitano e una colonna su cui tutti i si appoggiavano. Adesso a Londra avrà la grande opportunità della sua carriera. Andare in Premier League è comunque un sogno che si realizza e resta difficilissimo da poter rifiutare. La palla passa alla dirigenza che dovrà sostituirlo al meglio. Vediamo in che modo.

Il rimpiazzo

Al momento il sostituto titolare potrebbe essere già in casa, dato che Nehuen Perez in queste ultime partite ha sempre sorpreso e giocato su livelli davvero elevati. Però servirebbe comunque un altro difensore centrale, dato che oltre i tre possibili titolari resta soltanto De Maio dalla panchina. Troppi pochi se si vogliono affrontare al meglio le due competizioni. Il direttore Pierpaolo Marino lo sa e si sta già muovendo sul mercato, andiamo a vedere in che modo pensa di poter sostituire il brasiliano. Ecco il nome dell'ultimo minuto <<<