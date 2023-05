Beto resta un’incognita, il punto dal Bruseschi: la giornata dell’Udinese

Si conclude un'altra giornata in quel di Udine, la notizia del momento è sicuramente quella che riguarda il Golden boy italiano Simone Pafundi. Il calciatore bianconero è stato convocato per il Mondiale under 20 che si giocherà in Argentina. Questa sarà una grande occasione per il classe 2006, ma allo stesso tempo un problema per il tecnico Andrea Sottil. La competizione, infatti, inizierà il prossimo 20 maggio e di conseguenza la squadra dovrà fare a meno del talentino nel corso di questi ultimi match di campionato. Non solo il punto su Pafundi, visto che domenica si spera nel ritorno dal primo di Beto.