News Udinese – Lovric o Samardzic dal primo minuto? / Il dubbio di Sottil

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Non perdere tutte le ultime sui calciatori e sui possibili ballottaggi a centrocampo

Redazione

L'incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e i rossoneri di Stefano Pioli è alle porte. Sono tanti i punti di domanda per le due squadre che hanno ancora tanta voglia di fare la differenza e soprattutto togliersi diverse soddisfazioni nel corso di questa annata. Al momento tutte e due continuano ad inseguire un obiettivo, per i bianconeri è il raggiungimento di un piazzamento nelle prossime competizioni europee. Per la squadra di Milano, invece, una posizione nelle prime quattro che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League. Sabato, di conseguenza, potrebbe essere un crocevia per la stagione dei due club. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a snocciolare tutti i dubbi di formazione del tecnico bianconero ex Ascoli

Il più grande punto di domanda (oggi come da inizio stagione) è quello che riguarda le due mezz'ali. Sono tante le possibili combinazioni e tutte possono portare a dei vantaggi in campo. Nelle ultime ore sembra prendere sempre più quota il possibile schieramento dal primo minuto di uno dei calciatori con più qualità che l'Udinese possiede: Lazar Samardzic. Dopo un buon avvio di 2023, il suo minutaggio è di nuovo diminuito e nelle prossime settimane si lavorerà per rendere questo giocatore un perno fondamentale sia in vista del finale di questa annata ma anche se pensiamo alla prossima. Se lui dovesse scendere dal primo minuto, ecco chi potrebbe affiancarlo.

Al lato di Lazar — Al fianco del calciatore serbo ci sarà sicuramente Walace che è uno degli insostituibili di questo team ed oltre a lui c'è un solo posto per due idee di gioco diverse. La prima è quella che porterebbe a schierare una formazione bilanciata con Sandi Lovric dal primo minuto. La seconda, invece, sarebbe un vero e proprio colpo a sorpresa. La possibilità è quella di mettere sia Laki che il capitano in mediana e di conseguenza schierare un team spiccatamente offensivo.