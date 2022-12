News Udinese – Beto: “Il mio sogno è giocare la Champions League”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere le parole del bomber portoghese Beto

Il team allenato da Andrea Sottil si prepara in vista dei prossimi incontri di campionato, oramai manca poco alla ripresa e finalmente si potrà rivedere lottare l'Udinese per dei traguardi molto importanti come un posto in Europa. Proprio quello appena citato è il sogno della maggior parte dei giocatori e di conseguenza la società friulana vorrebbe provare a raggiungere questo obiettivo che manca da diverso tempo. Proprio nel corso di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport si può trovare l'intervista del campione bianconero Beto. Ecco le parole del bomber portoghese in vista della ripresa di questo campionato molto combattuto. Le prime affermazioni sono arrivate sul suo ritorno in forma dopo il grave infortunio di questa primavera.

"Io voglio giocare bene. E finora non stavo giocando bene, perché devo recuperare al meglio da quel fastidioso infortunio. Ora sto bene, mi sto sentendo il Beto di prima". Il bomber portoghese è stato chiaro sin da subito e di conseguenza alza ancora (non di poco) l'asticella delle sue prestazioni, visto che dopo queste parole potrebbe e dovrebbe fare meglio delle sei reti siglate fino a questo momento. L'intervista del centravanti non si è ancora conclusa, ha detto la sua anche sulle squadre interessate a lui e su una possibile cessione.

La partenza di Bomber Beto — "Non ho mai pensato a un campionato che sia serie A, Premier o altro. Qui sto bene. Ma ho sempre desiderato di andare a giocare la Champions League. Vorrei vincere questa scommessa". Anche in questa situazione Beto ha grande voglia di sorprendere e confermarsi come un grande centravanti anche a livello europeo e non solo nazionale. Ci vorrà del tempo prima che possa approdare in Champions, ma il suo sogno resta in piedi.