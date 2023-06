Mercato Udinese – Tutti i nomi per il post Beto / Ecco gli obiettivi

La squadra bianconera continua a lavorare con un occhio al mercato. In queste ultime ore si cerca il profilo perfetto per il posto Beto

Redazione

L'Udinese non smette di lavorare sul mercato e in queste ultime ore ci si sta iniziando a muovere per poter trovare la nuova prima punta della squadra. Non sarà sicuramente semplice riuscire a trovare un altro attaccante di grande livello e sorpresa come il portoghese, ma la dirigenza ci ha sempre sorpreso e sappiamo benissimo che potrà riuscire a trovare il giocatore perfetto per sostituire un ragazzo con quelle qualità. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i nomi che girano intorno all'attacco bianconero. Sono davvero tanti i profili nominati in queste ultime ore, ma alcuni potrebbero essere perfetti per il sostituire Beto.

Il primo messo sotto osservazione arriva dall'Inghilterra e si parla di un calciatore che vale all'incirca 20 milioni di euro. Stiamo parlando di Patson Daka. Il suo Leicester è retrocesso nella seconda categoria del calcio inglese e di conseguenza la cessione potrebbe essere ad un passo. Ora tocca alla dirigenza trovare un accordo per quello che sarebbe senza ombra di dubbio il sostituto perfetto sotto tutti i punti di vista. Un giocatore fisico, ma allo stesso tempo temibile in campo aperto. Nelle ultime ore è stato anche individuato un profilo low cost in caso di fallimento della trattativa con il Leicester.

Il nuovo nome — In queste ore continua a prendere quota il nome che porta al Monza, più precisamente ad Andrea Petagna. Il calciatore ex Napoli non è riuscito a portare al termine una grande stagione e proprio per questo motivo vorrebbe provare a trovare una meta in cui può giocare titolare senza grossi problemi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Roberto "El Tucu" Pereyra rischia di essere il prossimo calciatore ad abbandonare il club del Friuli Venezia Giulia, andiamo a vedere nel dettaglio l'ultima squadra che ha fatto partire un'offerta per l'argentino. Tutti i dettagli dell'affare <<<