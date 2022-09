Calciomercato Udinese – Beto lo vogliono tutti: offerte dalla A alla Bundes

Uno dei giocatori del momento è indubbiamente il bomber Beto. Da quando è arrivato in Italia ha sorpreso tutti ed ora piovono offerte

La squadra bianconera continua a lavorare nel corso di questa stagione. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. Il secondo posto momentaneo è solo un punto d'inizio per un team che ha intenzione di continuare a sorprendere. Tra i nomi più importanti in questo inizio d'annata c'è indubbiamente il bomber Beto. Giocatore non solo capace di fare la differenza, ma anche di segnare gol molto importanti e soprattutto decisivi. Tutti i suoi gol (per il momento) sono stati utili a iniziare o completare una rimonta e di conseguenza con quattro gol è già diventato il vero punto fermo dell'attacco bianconero.

Adesso, però, sono tante le squadre che proveranno in tutti i modi a garantirsi le sue prestazioni. L'Udinese dovrà stare molto attenta a partire da questo gennaio, ma anche in vista e soprattutto in vista del mercato estivo. Già nel corso della passata stagione, la squadra e la dirigenza hanno rifiutato le offerte arrivate da tutti i club interessati. Quest'estate, però, club come il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare alla carica, soprattutto se in concomitanza ci fosse la cessione del centravanti nigeriano Victor Oshimen. Non solo i partenopei, ma anche le altre squadre si stanno muovendo ed arrivano da tutta Europa.

Gli altri team interessati

Come detto in precedenza, non solo il Napoli ma anche altri team hanno cercato di accaparrarsi le prestazioni del bomber portoghese. Squadra come la Fiorentina hanno fatto un tentativo che poi non è andato a buon fine. Nelle ultime ore sembra essersi mosso anche un big team della Bundesliga: il Borussia Dortmund. La squadra ha intenzione di sostituire Haller nel migliore dei modi e Beto potrebbe fare proprio al caso loro.