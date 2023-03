News Udinese – Beto e il retroscena: “Sono stato vicino all’Everton”

Il bomber portoghese racconta la sua carriera in un'intervista a Goal. Ecco i suoi obiettivi futuri e il retroscena di mercato incredibile

Redazione

Il bomber portoghese Beto continua a sorprendere tutti con la sua freddezza sotto porta e le sue giocate di alto livello. Stiamo parlando di un attaccante che ha grande voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e in questo periodo ci sta riuscendo alla grande. Siamo già quasi in doppi cifra per gol segnati e mancano ancora undici partite al termine del torneo. Non sarà difficile migliorare i numeri che ha ottenuto nel corso della passata annata. Proprio in queste ultime ore ha detto la sua alla rivista sportivo GOAL. Ecco le dichiarazioni di Beto sul suo futuro e soprattutto un aneddoto importante sul mercato.

"Sì, io sono stato vicino all'Everton. I due team hanno parlato ma alla fine non è successo niente. Era anche un momento difficile per l'Udinese e di conseguenza non ho pensato troppo al mercato, ma più a fare bene sul campo". Anche il centravanti ha chiarito a tutti che il team gestito dai Pozzo è andato molto vicino a vendere un calciatore del suo talento, ma soprattutto della sua importanza. Alla fine, però, sembra essere stato tutto rinviato a questa estate quando Beto molto probabilmente verrà assalito di domande e di richieste. Non si parla solo di mercato, ma anche di futuro e di obiettivi.

Il mio obiettivo futuro — "I miei sogni sono tanti, ma ce n'è uno in particolare: voglio giocare la Champions League. Ho intenzione di mettermi alla prova con i migliori giocatori del mondo". Beto non si pone limiti ed anzi vuole continuare a scalare le classifiche e magari arrivare anche al mondiale.