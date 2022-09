Notizie Udinese – Beto segna a raffica e la nazionale lo segue da vicino

Il team friulano continua a fare dire la sua e nell'ultimo periodo un giocatore sta eccellendo. Il bomber Beto inizia a fiutare la nazionale

Proprio come nell'immagine di copertina, sembra essere arrivato a tutti gli effetti il suo momento. Stiamo parlando di Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. L'attaccante è arrivato l'ultimo giorno di mercato della passata stagione e da quel momento ha iniziato a sorprendere tutti. Stiamo parlando di un calciatore che in una stagione e sei presenza ha messo a referto quindici gol (contando anche le tante partite saltate per infortunio). Le sue prestazioni in questo inizio di stagione non possono far altro che rizzare le antenne a tutti gli addetti ai lavori, tra questi troviamo anche quelli del Portogallo. La convocazione è tutt'altro che scontata, ma con queste medie (se confermate) potrebbe diventare a dir poco possibile, quasi assicurata.

Il profilo di Beto è quello che manca in un attacco come quello portoghese, basti pensare a tutti i convocati del mister e che tra ali e punte agili (escluso il fenomeno Cristiano Ronaldo) non troviamo una punta che faccia della fisicità la sua arma principale. A questo, inoltre, dobbiamo aggiungere anche le grandi capacità del centravanti sia sul lungo che nel saltare l'uomo grazie alla grandissima rapidità e la velocità di punta stratosferica. Uno dei pochissimi che ci riesce con così tanta semplicità nel nostro campionato.

Un sogno realizzato

Se tutto dovesse andare in porto si tratterebbe di un vero e proprio sogno realizzato da parte di Beto che in pochissimo tempo da un lavoro part time è riuscito ad arrivare alla sua nazionale. Le prossime convocazioni sono alle porte e il commissario tecnico deve pensare anche alle sue capacità. Se non dovesse essere durante le prossime, mancherebbe comunque poco al suo approdo nella nazionale vincitrice di un Europeo nel 2016.