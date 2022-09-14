Il primo team del Friuli Venezia Giulia si gode la classifica. Ecco i dati che conducono la squadra ad essere tra le migliori del torneo
Rassegna stampa
Il primo team del Friuli Venezia Giulia si gode una classifica incredibile, la società non si sarebbe mai aspettata una partenza di questo tipo. Fino ad ora, i risultati ottenuti, sono i migliori nella storia dell'Udinese (dopo sole sei giornate). Una squadra che continua a sorprendere e stupire, sia in campo che fuori da quest'ultimo.
La rassegna stampaOra arriverà un altro match molto importante contro una squadra che sta cercando di rilanciarsi dopo una partenza tutt'altro che positiva. I neroazzurri di Simone Inzaghi sono a caccia dei tre punti, ma l'Udinese non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<
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