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Rassegna stampa

Il primo team del Friuli Venezia Giulia si gode una classifica incredibile, la società non si sarebbe mai aspettata una partenza di questo tipo. Fino ad ora, i risultati ottenuti, sono i migliori nella storia dell'Udinese (dopo sole sei giornate). Una squadra che continua a sorprendere e stupire, sia in campo che fuori da quest'ultimo.

La rassegna stampa

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1 Rassegna stampa 2 I fedelissimi 3 L'attacco sorprende

Ora arriverà un altro match molto importante contro una squadra che sta cercando di rilanciarsi dopo una partenza tutt'altro che positiva. I neroazzurri di Simone Inzaghi sono a caccia dei tre punti, ma l'Udinese non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale. Non perdiamo altro tempo e