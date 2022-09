Notizie Udinese | Fattore panchina: che impatto di Beto e Samardzic

La banda di Sottil non ha nessuna intenzione di fermarsi. Con il Sassuolo, infatti, è arrivata la quarta vittoria consecutiva, consolidando una posizione in classifica che a inizio campionato pareva francamente impronosticabile. Questo è soprattutto merito di una rosa che si sta dimostrando sempre più profonda negli interpreti. Non è un caso che la vittoria dei friulani arrivi proprio grazie ai cambi , decisivi nel ribaltare il risultato.

Scelte che hanno pagato eccome il tecnico bianconero: Beto e Samardzic infatti sono stati gli autori della rimonta bianconera che ha poi portato al risultato finale di 1-3. Il primo gol arriva dopo un'incornata perfetta di Beto sul cross al bacio del tucu Pereyra. Il secondo, quello del sorpasso, invece, porta la firma del fantasista tedesco, bravo nel far partire un destro a giro perfetto sul secondo palo. Infine, la doppietta dell'attaccante portoghese, che usando il suo strapotere fisico fulmina consigli per chiudere l'incontro.

Oltre ai gol, gli ingressi di Beto e Samardzic nel match hanno completamente cambiato lo scacchiere tattico dei bianconeri e hanno fornito opzioni diverse ad un'Udinese che aveva bisogno in quel momento dell'incontro di attaccare di più la profondità e di qualcuno in grado di creare superiorità numerica. I profili dei due giocatori bianconeri erano quelli giusti per provare a risolvere la partita e il campo ha dato ragione a Sottil, che ha saputo pescare bene dalla propria panchina. Avere dei giocatori che spaccano la gara entrando a gara in corso è un caratteristica fondamentale per diventare una grande squadra.