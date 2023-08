Ex Udinese – Beto subito in rete alla prima con l’Everton / Il video del gol

Bomber Beto era diventato a tutti gli effetti un calciatore fondamentale per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Il suo obiettivo, però, è quello di fare la differenza anche in Inghilterra. Nel corso del primo match giocato con la maglia dell'Everton si è messo subito in mostra in soli 45 minuti. Proprio il ragazzo cresciuto in quel di Lisbona ha messo a referto la rete del momentaneo pareggio con uno di quei gol che sono proprio il suo marchio di fabbrica. Uno scatto allucinante con cui ha messo da parte tutti i difensori avversari e davanti al portiere non si è fatto ipnotizzare, mettendo la palla all'angolino con l'esterno. I tifosi nel Regno Unito già lo amano e Beto si prepara ad esordire questo weekend in Premier League. Andiamo a vedere nel dettaglio il video del gol che ha permesso all'Everton di recuperare una partita decisamente storta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. In arrivo il sostituto di Pereyra <<<