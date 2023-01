News Udinese – Beto e Success ultima chiamata o Deulofeu: le ultime

Il campionato è iniziato e l'Udinese non l'ha fatto proprio nel migliore dei modi. La squadra di Andrea Sottilha dato il massimo sin dai primi minuti del primo incontro, ma per il momento le prime due partite hanno portato a casa solamente un punto. Le due prestazioni sono state più che positive e di conseguenza non si può fare altro che attendere il gol per poter tornare a vedere l'Udinese vincere. Proprio il successo è il problema più grosso dell'ultimo periodo di campionato, visto che la vittoria manca da tantissimo tempo e la squadra non vede l'ora di poter dire la sua.