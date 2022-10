Notizie Udinese – Success o Beto chi partirà titolare domenica? Il punto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Sono ancora tanti i dubbi da risolvere. Ecco chi potrebbe partire titolare

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di un match tutt'altro che semplice, visto che bisognerà affrontare l'altra sorpresa del campionato: l'Atalanta. L'interesse, però, è quello di fare bene e sorprendere tutti come fatto nelle precedenti otto giornate di questa competizione. Il team sa che può mettere in difficoltà tutte le avversarie ed infatti vuole continuare a farlo nel miglior modo possibile. Contro l'Atalanta, Andrea Sottil, dovrà prendere delle decisioni molto importanti. Ecco chi potrebbe partire dal primo minuto in un ballottaggio tra Isaac Success e il bomber portoghese Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto.

Al momento il favorito per una maglia da titolare è senza ombra di dubbio il portoghese, la sua media gol è pressoché devastante ed è normale che la squadra faccia affidamento sulle sue capacità. Dei cinque gol segnati in campionato, però, ben quattro sono stati effettuati da subentrante. Questo potrebbe essere uno dei motivi principali per cui al mister ex Ascoli potrebbero nascere dei dubbi. Inoltre non va dimenticato che dall'altra parte c'è un attaccante capace di sguazzare nelle lacune difensive delle società che lasciano parecchi spazi: Isaac Success. Il nigeriano ha voglia di riscatto dopo l'opaca prestazione di Verona e potrebbe trovarlo già contro la Dea.

Altri dubbi di formazione

Oltre l'attacco anche il centrocampo continua ad essere pieno di dubbi. Anche questa giornata sono in quattro per due posti da titolare. Il mister potrebbe schierare la coppia tedesca composta da Tolgay Arslan e Lazar Samardzic che ben si è comportata nelle ultime uscite. Soprattutto il giovane talento sta sorprendendo tutti, a tal punto da essere un vero e proprio protagonista delle prime voci che riguardano il mercato invernale. La cessione non è alle porte, ma sono tanti i top club che hanno intenzione di assicurarsi un talento di questo tipo. Il rischio di un addio a gennaio c'è <<<