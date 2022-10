Verona – Udinese / Il top e il flop dell’incontro: Samardzic da impazzire

L'Udinese è sceso in campo per il monday night di questa settimana. Una partita per lunghi tratti stregata con una sola squadra in campo

Redazione

Il team bianconero è sceso in campo questa sera per il Monday night settimanale. L'avversario non era dei più semplici, visto che stiamo parlando di un Hellas Verona in grande cerca di riscatto. La partita, inoltre, non parte per il verso giusto perché nonostante i bianconeri riescono a mantenere il pallino del gioco, sono i Veronesi a passare in vantaggio. Da quel momento in poi parte una vera e propria rincorsa alla ricerca del recupero finale. Alla fine grazie ad una prestazione sontuosa da parte del duo subentrante Samardzic e Beto, l'Udineseriesce a portare a casa i tre punti finali. Ecco il top e il flop dell'incontro odierno.

Il top (non ce ne voglia il bomber Beto) è Lazar Samardzic. Una partita di livello clamoroso in cui è riuscito a mettere K.O. la retroguardia bianconera pressoché da solo. Un centrocampista assoluto che con una giocata SPAVENTOSA sul primo gol è riuscito a mettere in porta Deulofeu senza che nessun difensore veronese se ne accorgesse. Il secondo è un assist al bacio sulla testa di Bijol che non deve fare altro se non metterla in porta. Il talento di Samardzic sta uscendo allo scoperto ed ora risulta impossibile continuare a tenerlo in panchina.

Il flop

Non tutte le partite possono essere senza flop ed infatti oggi c'è un giocatore che ha altamente deluso le aspettative. Il protagonista è Isaac Success che non è mai riuscito ad entrare in partita e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Un vero e proprio fantasma in mezzo al campo con un Beto che da quando lo ha sostituito, invece, ha messo in seria crisi i centrali di Gabriele Cioffi. Restando sul tema voti, non perdere tutte le pagelle dell'incontro odierno. Una sola squadra in campo e sono sei vittorie di fila. Ecco le pagelle di Verona-Udinese <<<