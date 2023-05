Notizie Udinese – Beto torna in gruppo / Finisce l’emergenza centravanti

Il centravanti portoghese Beto è finalmente tornato in gruppo. Questa è una grande notizia per l'Udinese visto che in queste ultime quattro giornate ha sofferto tantissimo l'assenza di una vera prima punta in grado di guidare l'attacco. Ilja Nestorovski ha provato in tutti i modi a far male alle difese avversarie, ma non è stato un giocatore su cui poter fare un affidamento sicuro. Adesso il tecnico Andrea Sottil può tornare a schierare il suo centravanti. Sono tre le partite al termine della stagione e le giocate del bomber ex Portimonense faranno comodo per poter centrare il risultato finale tanto atteso. Contro i biancocelesti ricordiamo proprio una delle migliori prestazioni dell'attaccante. Una doppietta di grande prepotenza con risultato finale di 4-4. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le dichiarazioni di Perez <<<