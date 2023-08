News Udinese – Beto se ne va, chi sarà il sostituto? / Ecco la risposta

Bomber Beto è ufficialmente in partenza. Il calciatore che ha vestito la maglia dell'Udinese nel corso delle ultime due stagioni è pronto per una nuova avventura. Allo stesso tempo, però, potrebbe arrivare in bianconero un nuovo attaccante oppure il bomber che lo sostituirà potrebbe anche arrivare direttamente dalla rosa attuale. Il primo nome in lizza sia per caratteristiche fisiche che per qualità tecniche è senza ombra di dubbio quello che porta al centravanti Lorenzo Lucca. Il bomber ex Ajax e Pisa ha voglia di mettersi in mostra all'interno del nostro campionato ed ha anche dimostrato di avere le caratteristiche giuste per poterlo fare. L'avversario in questo caso potrebbe essere Brenner. Il brasiliano resterà fuori per ancora un po', ma dopo lotterà per una maglia da titolare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Pereyra pronto per il ritorno in quel di Udine <<<