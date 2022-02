Notizie Udinese – L’ora del riscatto / Vuole tornare ad esultare

Il giocatore bianconero è molto probabilmente l'MVP di questa prima parte di stagione. Bisogna tornare a segnare, per fare la differenza

Redazione

Il team bianconero si avvicina velocemente al prossimo incontro in programma. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice, dato che la squadra avversaria si trova in un momento di forma spaventoso ed è riuscita a rilanciarsi grazie al cambio d'allenatore. L'Hellas Verona di Igor Tudor gioca un calcio propositivo, fondato su un solo diktat: quello di segnare un gol in più dell'avversario. Sicuramente parliamo di un tipo di gioco che piace moltissimo ai tifosi e non a caso tutti gli scaligeri sostengono con forza le idee del tecnico. I friulani studiano un modo per poter sconfiggere il team avversario. Il prossimo match è oramai alle porte e la squadra sembra aver trovato un modo per poter mettere in difficoltà la società veronese. Serve però il ritorno del bomber.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il bomber portoghese Beto. Arrivato alla fine del calciomercato estivo è riuscito in pochissimo tempo a conquistare tutti i fans delle zebrette. Sono già otto i gol segnati nella massima serie del calcio italiano, ma da più di un mese non riesce più a trovare la via della rete. Vero che si parla di quattro match senza la sua marcatura, che possono non sembrare moltissimi, ma per come ci ha abituato ci si aspetta sempre di più.

Il prossimo match

Contro il Torino ha dimostrato che con un pochino di freddezza in più, la partita si sarebbe potuta chiudere con largo anticipo. Spesso si è ritrovato solo davanti al portiere avversario, ma non è riuscito ad approfittare delle occasioni concesse dalla retroguardia granata. Anche l'Hellas potrebbe regalare gli stessi spazi e toccherà a lui essere cinico e coglierli alla perfezione.