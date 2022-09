Notizie Udinese | Bianconeri in nazionale: oggi il turno di Udogie

Il team bianconero si gode questa piccola pausa in terza posizione solitaria. Oggi, la squadra è tornata in campo per affrontare una doppia seduta agli ordini di Sottil, per iniziare a preparare la trasferta di Verona. Il tecnico piemontese però, ha dovuto fare a meno di diversi componenti, visto che in molti sono stati convocati dalla rispettiva nazionale. Nel frattempo ecco un riassunto su tutti i giocatori che nel corso di queste due settimane saranno impegnati con le rispettive nazionali.