News Udinese – Tutti i bianconeri impegnati con le nazionali

Sono ben tre i giocatori convocati per gli impegni con la nazione d'appartenenza. Andiamo a vedere chi sono nel dettaglio

Jens Stryger Larsen e Nahuel Molina, sono stati convocati con le proprie nazionali, rispettivamente Danimarca e Argentina. Oramai si parla di due punti fissi dei rispettivi stati. Il primo vestirà la casacca danese per i match di qualificazione mondiale. Parliamo di ben tre incontri: la prima in casa contro la Scozia il primo settembre, prima della trasferta nelle Far Oer il 4 settembre che precederà un nuovo impegno casalingo contro Israele martedì 7 settembre. Il secondo, vuole conquistare il mondiale in Qatar del 2022, non sarà facile anche perché la concorrenza è veramente molto agguerrita. Però il difensore esterno sta entrando nelle grazie del mister Scaloni, anche dopo il successo in Copa America. I match che dovrà giocare Nahuel sono ben tre: il 2 settembre in trasferta contro il Venezuela, il 5 settembre in casa per il sentitissimo confronto contro il Brasile e il 9 settembre in Bolivia. Dopo queste due che erano delle convocazioni abbastanza scontate, andiamo a scoprire la vera e propria sorpresa.