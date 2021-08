Calciomercato Udinese – Nome nuovo per l’attacco / Tutto sul turco

Scopri assieme a noi, chi è il giocatore al centro della trattativa e come potrebbe procedere quest'ultima. Il talento può fare la differenza

Redazione

Il mercato è oramai agli sgoccioli, ma non è ancora concluso. Si moltiplicano gli affari e le occasioni, anche l'Udinese ha ancora da fare e probabilmente ancora un acquisto dovrebbe arrivare a momenti. Dopo Success, Perez e Soppy, si pensa al botto finale di fine mercato. Nelle ultime ore, il team guidato da Marino, ha avviato i contatti per un giocatore turco. Questo viene confermato anche da diverse pagine del paese orientale. Scopri assieme a noi, chi è il giocatore al centro della trattativa e come potrebbe procedere quest'ultima. Il talento può fare la differenza.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il turco Emre Kilinc. La trattativa è stata appena avviata, il tempo stringe, ma il giocatore potrebbe forzare per la sua cessione. Da quando è arrivato al Galatasaray ha trovato poco spazio e di conseguenza pochi gol. Il suo approdo all'Udinese potrebbe portare nuove forze in attacco, chieste ieri anche dal tecnico in conferenza stampa. All'attaccante, piace fiondarsi nello spazio e cercare i buchi nelle difese avversarie, potrebbe essere proprio il profilo perfetto per il mister Luca Gotti. Andiamo a scoprire il valore del giocatore e come procede la trattativa. Inoltre c'è anche una rivale pronta a fiondarsi.

La trattativa

Al momento vi è un semplice scambio di informazioni. L'affondo lo si sta solo studiando, ma dato il tempo a disposizione rimane una trattativa difficilissima. Anche il Bologna sarebbe interessato a questo profilo in caso di cessione da parte della dirigenza felsinea di Orsolini. Può essere definito un vero e proprio jolly dell'attacco, chissà se in queste ultime ore cambierà la sua casacca.