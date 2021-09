Roma-Udinese / Makengo e Udogie commentano la sconfitta: “peccato…”

L'Udinese perde 1-0 contro la Roma. Al termine del match, i giocatori friulani hanno commentato questa sconfitta

Lascia l'amaro in bocca la sconfitta dell' Olimpico . I bianconeri hanno disputato un'ottima partita, mettendo in difficoltà la Roma. Tuttavia, i giallorossi si sono portati a casa i tre punti grazie al gol di Tammy Abraham. L' Udinese , però, ha dimostrato di potersela giocare anche con le grandi squadre. Nel prossimo turno, i ragazzi di Gotti ospiteranno alla Dacia Arena la Fiorentina di Italiano. Prima di pensare alla sesta giornata, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di questa sera. Ecco le loro dichiarazioni.

Jean Victor Makengo è intervenuto ai microfoni di Udinese TV . ''Siamo dispiaciuti perchè abbiamo fatto una buona partita. Non meritavamo di perdere. Personalmente, ho fatto una buona partita, ma posso fare di più e spingere ancora. Mi piace molto prendere palla ed attaccare anche insieme ad Udogie. Adesso, dobbiamo prepararci per la prossima gara che sarà difficile. In casa vogliamo conquistare punti . Soppy? E’ molto forte, giovane e so che migliorerà tantissimo''.

Destiny Udogie, reduce da un infortunio, è stato schierato dal primo minuto, a sorpresa, da Luca Gotti. L'ex Verona ha parlato ai microfoni di Udinese TV. ''Sono contento di essere tornato, poi oggi in una partita così importante contro la Roma ci tenevo a far bene. Peccato per il risultato. La mia occasione? Mi sarebbe piaciuto segnare in questo stadio, ma soprattutto sarebbe stato importante per il pareggio. Quindi c'è rammarico. Personalmente, cerco sempre di esprimermi al meglio. Spero che vada sempre bene. Con Makengo mi trovo molto bene. Da quando sono qua ho legato molto con lui e questo in campo si vede. Per come si è messa la partita abbiamo deciso di aspettare la Roma e ripartire poi in contropiede''. Nel frattempo, ecco le pagelle della nostra www. Siete d'accordo con questi voti? <<<