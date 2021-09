Roma-Udinese / Il top e il flop del quinto impegno stagionale

Eccoci con il top e flop della quinta giornata di campionato. Un match che non ha annoiato, pieno di colpi di scena e sorprese

Eccoci qua con il top e flop valido per il quinto incontro di campionato. Stiamo parlando del match che si è giocato all'Olimpico tra Roma ed Udinese, una partita impegnativa per tutte e due le squadre e che ha regalato diverse sorprese. Ci si aspettavano gol ed emozioni e nessun tifoso è stato deluso. Ecco chi si è meritato il premio di migliore in campo e chi invece ha deluso le aspettative.

Top

Oggi è entrato dalla panchina, ma la sua incisività ha sorpreso tutti. Stiamo parlando di Brandon Soppy, il talentino francese ha dimostrato di essere un calciatore veramente incredibile. Quello che non è riuscito a fare Molina in un tempo e mezzo lo ha fatto lui in meno di mezz'ora. Si rende spesso pericoloso ed addirittura ha anche l'occasione per trafiggere il portiere capitolino, il suo tiro si infrange a lato. Se sulla fascia destra troviamo il migliore in campo, sulla stessa fascia oggi è stato protagonista uno dei peggiori, anzi il peggiore. Stiamo parlando di Molina, ma ecco perché secondo noi è stato l'unico vero flop di giornata.

Flop

Sicuramente delude uno dei migliori giocatori della società bianconera, stiamo parlando del talento argentino Nahuel Molina. Probabilmente è per colpa del suo errore se la squadra di Luca Gotti non esce con i tre punti dallo Stadio Olimpico. In attacco non spinge come al solito e si fa bloccare senza problemi. In difesa invece combina il fattaccio, perde palla e subito dopo si fa superare da Calafiori che piazza una palla perfetta ed Abraham la spinge dentro. Questo è il gol che decide la partita e sfortunatamente nasce da un suo errore grossolano. Difficile però crocifiggere un talento del genere che spesso ha salvato o fatto vincere match alla compagine friulana. Che voto avreste dato voi a Nahuel Molina? Ecco le pagelle <<<