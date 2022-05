Udinese – Da bianconeri a bianconeri / Il secondo esordio di Palumbo

Il team bianconero continua a giocare in maniera molto interessante ed intanto ci si prepara ai prossimi incontri

Il team bianconero continua il suo momento ottimo di forma, stiamo parlando di una squadra che nella seconda parte di stagione sta giocando in maniera convincente e facendo quasi sempre la differenza. Sono state poche le pecche di questo girone di ritorno, ma sfortunatamente una delle due è arrivata proprio durante questa settimana. Stiamo parlando dell'incredibile sconfitta davanti ai propri tifosi contro lo Spezia di Thiago Motta. Una partita avvincente, ma che ha visto prevalere il team ligure, ora bisogna fare il massimo per continuare a fare la differenza e rilanciarsi in vista dell'ultimo match. L'ultima sfida potrebbe essere decisiva non solo per l'Udinese che ha intenzione di salutare il pubblico nella miglior maniera, ma anche per la Salernitana. Il team campano si sta giocando la permanenza nella massima serie. Solo ieri si è conclusa la penultima giornata e c'è stata una vera e propria novità sul campo da gioco.