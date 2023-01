Notizie Udinese – Tre giorni al via: ecco i titolari scelti da Sottil

Il team bianconero non vede l'ora che riparta il campionato e sicuramente non sarà una situazione semplice, visto che tutte e venti le squadre saranno in piena lotta e molto agguerrite per i loro traguardi. L'idea è quella di fare la differenza sin dai primi incontri, in maniera da continuare a poter sognare un obiettivo molto ambizioso come l'Europa. Il tecnico Andrea Sottilha lavorato con la maggior parte della squadra per più di un mese e i miglioramenti si sono visti giorno dopo giorno, motivo per cui ci si prepara al via contro l'Empoli che sarà tra soli tre giorni. Ecco tutte le ultime dai campi d'allenamento e i possibili titolari.