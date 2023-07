News Udinese – I bianconeri sono nella top 10 per presenze allo stadio

La tifoseria dell'Udinese si è sempre messa in mostra nel corso delle ultime stagioni e proprio tramite i dati è arrivata la conferma definitiva. La società bianconera si classifica al decimo posto per presenze all'interno del suo stadio. Un numero in continua crescita con una squadra che nell'ultima annata ha registrato diversi tutto esaurito anche grazie alla ottima partenza e il primo posto tenuto per sette/otto giornate. Al primo ed al secondo posto ci troviamo le due società di Milano sia per numero di presenze, ma anche grazie alla grandezza dello stadio. L'ultimo gradino del podio lo conquista la Roma grazie alla sua serie infinita di tutto esaurito giornata dopo giornata ed infine il quarto posto spetta ai campioni d'Italia che hanno riempito soprattutto il Maradona da gennaio in avanti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Alessandro Zanoli vicino ai bianconeri, cosa c'è di vero <<<